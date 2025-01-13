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Tekirdağ'da 211 Çevre Kirleticisine 91 Milyon Lira Ceza

Tekirdağ'da 211 Çevre Kirleticisine 91 Milyon Lira Ceza
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Tekirdağ'da 2024 yılında gerçekleştirilen denetimlerde, çevreyi kirleten 211 tesise toplam 91 milyon 844 bin lira ceza kesildi. 1499 denetim sonucunda 42 tesisin faaliyetleri durduruldu.

Tekirdağ'da 2024 yılında çevreyi kirleten 211 tesise 91 milyon 844 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete dayalı ya da planlı olarak mesai içi ve dışı saatlerde 1499 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Hava ve su kirliliği ile diğer konularda yapılan denetimlerde, 211 tesise 91 milyon 844 bin lira idari para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda 42 tesisin de faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Bu yıl da denetimlerin devam edeceği aktarılan açıklamada, çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere, Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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