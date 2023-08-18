Tekirdağ'da 210 Bin Lira Değerinde Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Marmaraereğilisi ilçesinde yapılan operasyonda, G.U. isimli şahsın piyasaya gümrük kaçağı elektronik sigara satarak haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Şahsın adresinde yapılan aramada 210 bin lira değerinde 193 adet elektronik sigara ve 2 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.