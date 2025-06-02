Tekirdağ'da 21 Kaçak Göçmen Yakalandı, Organizör Tutuklandı

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda 21 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan organizatör şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamındaki çalışmada, Tekirdağ'ı geçiş güzergahı olarak kullanacağı belirlenen aracı takibe aldı. Süleymanpaşa ilçesi D-100 kara yolunda durdurulan araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 11 Afganistan, 9 İran ve 1 Bangladeş uyruklu toplam 21 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü A.Ö., göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Daha önce de göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle arandığı belirlenen A.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.