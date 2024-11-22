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Tekirdağ'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ergene ilçesindeki denetimde 21 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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