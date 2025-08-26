Tekirdağ'da 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı dönem başı toplantısı yapıldı. Eğitim yılına dair yapılan çalışmalar ve okulların durumu değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıda, eğitim-öğretim yılının başarılı bir şekilde geçirilmesi ve çocuklara en iyi şartlarda eğitim vermek amacıyla yapılan çalışmalar görüşüldü.

Vali Soytürk, toplantıda yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da önem verdikleri konuların başında eğitimin geldiğini belirtti.

Okullar konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Soytürk, "Herkesin okullarla ilgili çalışmalarda emeği var. Çok şükür 37 okulu bitirmişiz. 22 tane de güçlendirmesi biten okulumuz var. Yani 59 okul ikili eğitimden kurtuldu. Allah nasip ederse 9-10 tanesini de bu yıl sonuna kadar bitirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
