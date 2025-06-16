Tekirdağ'da 2009'daki cinayet soruşturmasında iki şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da 2009'daki cinayet soruşturmasında iki şüpheli tutuklandı
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2009 yılında Tekirdağ'da bulunan kemiklerin Necip Kısa'ya ait olduğu belirlendi. JASAT Timleri'nin yeniden açtığı soruşturma sonucunda İ.B. ve O.G. isimli şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin cinayetle ilgili detayları ortaya çıkarıldı.

TEKİRDAĞ'da 2009 yılında kemikleri bulunan Necip Kısa'nın öldürülmesiyle ilgili Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin ( Jasat ) geçen yıl yeniden başlattığı soruşturmada gözaltına alınan cinayet şüphelileri İ.B. ve O.G., tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi, Karahisarlı Mahallesi'nde, 01 Aralık 2009 tarihinde, insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kemiklerin Necip Kısa'ya ait olduğu tespit edilirken, ölümün kafatasına yapılan darbeler sonucu meydana geldiği belirlendi. Olayın faili meçhul olarak kayıtlara geçmesinin ardından Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT Timleri dosyayı 2024'te yeniden açtı. Olayla ilgili araştırma yapıp, tanık ifadelerine başvuran JASAT timleri, cinayete ilişkin İ.B. ve O.G. isimli şüphelileri tespit etti.

İKİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ ORDU'DA YAKALANDI

Şüphelilerle ilgili yakalama çalışması başlatan ekipler, geçtiğimiz 25 Nisan'da İ.B.'yi Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesi, O.G.'yi de Kumru ilçesinde yakaladı. Olayla ilgili yapılan araştırmada, İ.B.'nin 1 Ağustos 2009'da birlikte koyun almak üzere hareket ettiği Necip Kısa'yı henüz bilinmeyen bir nedenle öldürerek cesedini kırsal alana attığı, O.G.'nin de olaya şahit olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler İ.B. ve O.G., sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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