Tekirdağ'da 2009 Cinayetinde İki Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 2009 yılında bulunan kemiklerin Necip Kısa'ya ait olduğu belirlendi. Jandarma, yeniden başlattığı soruşturmada İ.B. ve O.G. isimli şüphelileri tutukladı. İ.B.'nin Kısa'yı öldürerek cesedini attığı, O.G.'nin ise olaya tanık olduğu ortaya çıktı.

TEKİRDAĞ'da 2009 yılında kemikleri bulunan Necip Kısa'nın öldürülmesiyle ilgili Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) geçen yıl yeniden başlattığı soruşturmada gözaltına alınan cinayet şüphelileri İ.B. ve O.G., tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi, Karahisarlı Mahallesi'nde, 01 Aralık 2009 tarihinde, insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kemiklerin Necip Kısa'ya ait olduğu tespit edilirken, ölümün kafatasına yapılan darbeler sonucu meydana geldiği belirlendi. Olayın faili meçhul olarak kayıtlara geçmesinin ardından Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT Timleri dosyayı 2024'te yeniden açtı. Olayla ilgili araştırma yapıp, tanık ifadelerine başvuran JASAT timleri, cinayete ilişkin İ.B. ve O.G. isimli şüphelileri tespit etti.

İKİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ ORDU'DA YAKALANDI

Şüphelilerle ilgili yakalama çalışması başlatan ekipler, geçtiğimiz 25 Nisan'da İ.B.'yi Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesi, O.G.'yi de Kumru ilçesinde yakaladı. Olayla ilgili yapılan araştırmada, İ.B.'nin 1 Ağustos 2009'da birlikte koyun almak üzere hareket ettiği Necip Kısa'yı henüz bilinmeyen bir nedenle öldürerek cesedini kırsal alana attığı, O.G.'nin de olaya şahit olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler İ.B. ve O.G., sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var

İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın

"Daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın"
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan İran halkına önemli çağrı
İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.