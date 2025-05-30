Tekirdağ'da 200 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Tekirdağ'da jandarma, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda 200 litre sahte içki ile 15 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da 200 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde iki kişinin, evlerinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 200 litre sahte içki, 15 litre etil alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel