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Tekirdağ'da 200 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 200 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir otomobilde 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kaçak ürün bulundurulduğu ihbarı üzerine TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

200 bin makaron bulunan araçta 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Kaçakçılık Güvenlik Makaron 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

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