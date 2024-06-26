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Tekirdağ'da 20. Yayla Şenlikleri düzenlenecek

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Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenecek olan 20. Yayla Şenlikleri, Karadeniz kültürünü yaşatmayı amaçlıyor. Şenliklerde yerel sanatçılar sahne alacak ve katılımcılar Karadeniz'in yöresel ürünlerini tadabilecek.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 20. Yayla Şenlikleri düzenlenecek.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada Karadeniz kültürünü yaşatmak için şenliklerin bu yıl 20'cisinin yapılacağını belirtti.

Şenliğin 28 Haziran'da başlayacağını aktaran Akyüz, "Şenliğimizin amacı hem kendi kültürümüzü yaşatmak ve herkesin kaynaşması. Burada herkes kendinden bir şey bulacak. İnsanlar, 3 gün boyunca doyasıya eğlenecek. Karadeniz'in yöresel ürünlerinin tadına bakacak."ifadelerini kullandı.

Yerel sanatçıların sahne alacağı şenlikte, sanatçı Sinan Yılmaz ve Ezgi Eyüpoğlu konser verecek.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Tekirdağ Kültür Sanat Güncel Haberler

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