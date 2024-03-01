Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da 20 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Güncelleme:

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonda, çeşitli markaların ambalajları taklit edilerek piyasaya sürülmek üzere üretilen 20 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi. Depoda ayrıca elektronik doldurma ve etiketleme makinesi de bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir depoda 20 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Kapaklı ilçesinde çeşitli markaların ambalajları taklit edilerek piyasaya sürülmesi planlanan bir depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Depoda yapılan aramada 20 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ile elektronik doldurma ve etiketleme makinesi ele geçirildi.

Adreste bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 1 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Mart Pazarcık'ta deprem mi oldu? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 2. bölüm TRT 1 HD izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediye başkanı hangi partiden seçildi? UĞUR İBRAHİM ALTAY kimdir? AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay nereli, kaç yaşında? Ne zaman oruç tutacağız? Oruç ne zaman başlayacak 2024? İlk iftar, Sahur ne zaman yapılacak? Yüksel Aydın kimdir? MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title