Tekirdağ'da 20 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Tekirdağ'da bir depoda 20 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Kapaklı ilçesinde çeşitli markaların ambalajları taklit edilerek piyasaya sürülmesi planlanan bir depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Depoda yapılan aramada 20 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ile elektronik doldurma ve etiketleme makinesi ele geçirildi.

Adreste bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.