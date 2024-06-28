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Tekirdağ'da 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri Başladı

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Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen '20. Geleneksel Yayla Şenlikleri' başladı. Şenlikte Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünler sergilendi.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" başladı.

Karadeniz Mahallesi'ndeki şenlik alanında başlayan etkinliğe katılan Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ı, Dernek Başkanı Muharrem Akyüz ve beraberindekiler kemençe eşliğinde karşıladı.

Şenlik alanındaki stantları gezen protokol üyeleri, esnafla sohbet ederek "hayırlı işler" diledi.

Vatandaşlar, şenlikte Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı buldu.

Vali Soytürk, şenlikte yaptığı konuşmada, kendisinin de Trabzonlu olduğunu söyledi.

Karadeniz insanının her yerde kültürünü yaşattığını ifade eden Soytürk, "Görev yaptığım tüm illerde Karadenizliler, Trabzonlular kültürlerini unutmadan bulundukları şehrin kalkınmaları için gayret gösteriyor. Karadeniz'den farklı illere gelenlerin vatan sevgileri yüksek, milliyetçilik duyguları yüksek devletini bayrağını ve insanları seviyorlar. Vatanını sevmenin en önemli göstergesi işini en iyi şekilde yapmaktır. Çalıştığım illerde gördüğüm en önemli özelliklerden birisi Karadenizlilerin işini en iyi şekilde yapması." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de 20 yıldır düzenlenen şenliklerde emeği olanlara teşekkür etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ise Karadenizliler Derneği tarafından yıllardır düzenlenen şenliğe belediye olarak destek olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz de Karadeniz kültürünü 20 yıldır memleketlerinden uzakta yaşatmaya devam ettiklerini, şenliklerde her geçen yıl binlerce kişiyi ağırladıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından yöresel kıyafet giyen kadınlar ve şenliğe katılanlar, kemençe eşliğinde söylediği türkülerle horon oynayıp eğlendi.

Çeşitli etkinlikler ve konserlerle devam edecek şenlik pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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