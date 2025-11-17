Tekirdağ'da 20 Düzensiz Göçmen ve 6 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 20 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa Otoyolu'nda gerçekleştirdikleri uygulamada otomobil ile 2 hafif ticari aracı durdurdu.

Araçlarda 20 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.