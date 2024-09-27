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Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Bebek Cinsel İstismara Uğradı, Yoğun Bakımda Tedavi Ediliyor

Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Bebek Cinsel İstismara Uğradı, Yoğun Bakımda Tedavi Ediliyor
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek, yoğun bakımda 20 gündür entübe halde tedavi altında. Bebeğin sağlık durumu ciddi, hayati tehlikesi devam ediyor. Soruşturmada, anne ve bazı şüpheliler tutuklandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, S.Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 20 gündür entübe halde tedavisi sürüyor.

Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, AA muhabirine her gün hastaneye gelerek bebeğin durumunu takip ettiklerini söyledi.

Bebeğin iyileşmesi umuduyla güne başladıklarını ifade eden Akyüz, "Hayati tehlikesi devam ediyor. Kaç gündür durumunda değişen bir şey yok. Hatta kötüleşme de var. Beyin dokusu atmaya başlamış. bebeğin durumunda kötüleşme var durumunda iyileşme yok. Babam her gün yanına girip bebeği görüyor." dedi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyin ameliyatı edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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