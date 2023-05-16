Tekirdağ'da 2.Trakya Doğada Yaşam Fuarı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2. Trakya Doğada Yaşam Fuarı açıldı.

Yeni Sanayi Sitesi'nde açılan fuarda, karavan, doğal yaşam ve kamp malzemeleri katılımcıların beğenisine ve bilgisine sunuldu.

Fuar Sorumlusu Umut Güngör, AA muhabirine fuarın Trakya Bölgesi'nde ikincisinin düzenlendiğini ve katılımın gayet güzel olduğunu söyledi.

Burada sadece bölgesel değil Türkiye'nin birçok yerinden katılımcıların bulunduğunu ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Bu yıl fuarımızın ikincisini düzenliyoruz. Toplam 58 tane stantta katılımcılarımız mevcut. Ülkemizin her yerinden değişik markalar burada bu fuara uygun ürettikleri ve sattıkları ürünleri sergiliyorlar. Fuarımız ayrıca uluslararası ziyaretlere de vesile oluyor. Katılımcılarımız burayı ücretsiz olarak gezebiliyor ve burada bağlantılarını yaparak alışveriş yapabiliyorlar."

Fuar 21 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak.