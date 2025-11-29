Tekirdağ'da 2 Ton Kaçak Sakatat Ele Geçirildi

Tekirdağ'da bir minibüste ele geçirilen 2 ton sakatat imha edildi.

Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye kaçak yollardan sakatat getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, Ahiahmet Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan incelemede, kesim tarihi belli olmayan ve faturasız 2 ton sakatat ele geçirildi.

Sağlıksız olduğu belirlenen 2 ton sakatat imha edildi.