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Çorlu'da Otomobillerin Çarpışması Sonucu 3 Yaralı

Çorlu'da Otomobillerin Çarpışması Sonucu 3 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda üç kişi yaralandı. Y.İ. yönetimindeki otomobil, Ö.G. idaresindeki diğer otomobille Zafer Mahallesi'nde çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Y.İ. yönetimindeki 59 B 0969 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi'nde Ö.G. idaresindeki 31 AHE 948 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ve 1 yolcu, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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