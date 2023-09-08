Tekirdağ'da 2 Milyon Değerinde Gümrük Kaçağı Elektronik Cihazlar Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta, 2 milyon değerinde gümrük kaçağı elektronik cihaz malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta, 2 milyon değerinde gümrük kaçağı elektronik cihaz malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince emtia kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 36 adet akıllı saat, 21 adet adaptörlü şarj kablosu, 108 adet şarj kablosu, 36 adet şarj adaptörü, 18 adet kablolu kulaklık, 16 adet kablosuz kulaklık, 33 adet powerbank, 67 adet SD kart, 49 adet flash bellek, 272 adet cep telefonu bataryası, 437 adet cep telefonu ekranı olmak üzere piyasa değeri 2 milyon civarında gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak 5607 SKM suçundan yasal işlemlere başlatıldı. - TEKİRDAĞ