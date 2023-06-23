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Tekirdağ'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu iki kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kaza, Aydınevler Caddesi ile Bağlariçi 1. Sokak kesişiminde meydana geldi.

- Tekirdağ'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu iki kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Aydınevler Caddesi ile Bağlariçi 1. Sokak kesişiminde meydana geldi. Aydınevler Caddesi'nde yokuş yukarı seyreden D.B. idaresindeki 59 YD 172 plakalı otomobil ile Bağlariçi 1. Sokak'ta Şinasi Kurşun Caddesi istikametine seyreden D.İ. idaresindeki 59 AGS 586 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonrası sürücü D.İ. ve diğer araç yolcu olarak bulunan M.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel

Tekirdağ Tragger Çorlu Güncel Haberler

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