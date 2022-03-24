Manavda 1 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Manavda 1 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Güncel
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde manavda 1 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde manavda 1 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuz Mahallesi'ndeki bir manavda uyuşturucu satışı yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iş yerinde yaptığı aramada, 1 kilo 400 gram bonzai, 550 gram esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Manavda 1 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi

Manavda 1 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi

Manavda 1 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi

Manavda 1 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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