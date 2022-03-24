Manavda 1 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi
AA - Güncel
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde manavda 1 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde manavda 1 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuz Mahallesi'ndeki bir manavda uyuşturucu satışı yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iş yerinde yaptığı aramada, 1 kilo 400 gram bonzai, 550 gram esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.