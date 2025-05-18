Tekirdağ'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 2 firari hükümlüyü Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yakalayarak cezaevine gönderdi.
Tekirdağ'da 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde çalışma yaptı.
Çalışmada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 2 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler Z.Ş. ve A.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel