Tekirdağ'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Tekirdağ'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 2 firari hükümlüyü Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yakalayarak cezaevine gönderdi.

Tekirdağ'da 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde çalışma yaptı.

Çalışmada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 2 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler Z.Ş. ve A.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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