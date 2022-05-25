Tekirdağ'da 2 çocuğun derede ölümünde belediyeler 'asli' kusurlu bulundu - Haberler

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, geçen yıl sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla suya kapılan Burak Önder (9) ve Mustafa Aslan'ın (13) ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti raporunda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi 'asli' kusurlu bulundu. Raporda, olayın yaşandığı bölgedeki yolda oluşan deformasyona müdahale edilmediği de belirtilerek, yolun bakımından sorumlu idarenin ise 'tali' kusurlu olduğu kaydedildi.

Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 25 Haziran 2021'de, sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla kıyıda oyun oynayan Burak Önder, kardeşi Barış Önder ile arkadaşları Mustafa Aslan, suya kapıldı. Dere üzerindeki kanalizasyon künkleri içinde yaklaşık 500 metre mesafedeki dere yağına sürüklenen çocuklardan Burak Önder ile Mustafa Aslan hayatını kaybetti, Barış Önder ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.