Tekirdağ'da 2 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki kişi tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ'da 2 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki kişi tutuklandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da 2 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki kişi tutuklandı

Süleymanpaşa ilçesinde 2 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki şüpheli tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesinde 2 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Zafer Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 2 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobilde bulunan S.E'nin üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 365 lira bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

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