Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 195 obje ele geçirildi
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde durdurulan araçta tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 195 obje ele geçirildi.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde durdurulan araçta tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 195 obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Hayrabolu ilçesinde bir aracı durdurdu.
Araçta hassas terazi, 165 bronz sikke, 1,40 gram ağırlığında altın sikke, 8 bronz yüzük, 4,49 gram ağırlığında altın yüzük, 13 ok ucu, 5 broş, kolye ucu ve minyatür lahit, 2 heykelcik bulundu.
Bir şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
AA / Mesut Karaduman - Güncel