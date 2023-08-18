Tekirdağ'da 193 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı elektronik sigara satan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Marmaraereğlisi ilçesinde kaçak elektronik sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine G.U'nun evinde arama yaptı. Aramada 193 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem yapıldı.