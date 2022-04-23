Tekirdağ'da 1920 öğrenci TBMM'nin kuruluşunu Trakya halayıyla kutladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'da TBMM'nin kuruluşunun 102. yılına özel programda, Meclis'in açılış tarihine atfen 1920 öğrenci Trakya halayı çekti.

Süleymanpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrenciler bir aylık çalışmalarının ardından sahil dolgu alanında gösteri sundu.

Mevlana, Hüseyin Pehlivan, Murat Hüdavendigar ve Şehit Halil Tuna Akgöz ilkokullarının öğrencileri, Trakya halayı olarak bilinen kasap havasının yanı sıra çeşitli yörelerden de halk oyunları oynadı.

Öğrencilerin gösterisi ilgiyle izlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, burada yaptığı konuşmada, çocuklar için anlamlı etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Yüksel, 1920 öğrencinin yaptığı gösterinin ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını kaydetti.