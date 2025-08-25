Tekirdağ'da 19 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapılan bir operasyonda, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığında olan 19 kaçak göçmen ve organizatörü T.A. yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 19 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 19 kaçak göçmen yakalandı. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan arandığı belirlenen T.A. da gözaltına alındı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, T.A. işlemlerinin ardından tutuklandı.
