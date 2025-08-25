Tekirdağ'da 19 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ'da 19 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapılan bir operasyonda, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığında olan 19 kaçak göçmen ve organizatörü T.A. yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 19 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 19 kaçak göçmen yakalandı. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan arandığı belirlenen T.A. da gözaltına alındı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, T.A. işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı

Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen'den 'Her şey yolunda' paylaşımı

Şiddet iddialarının ardından Fahriye Evcen'den yeni hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.