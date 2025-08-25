Tekirdağ'da 19 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 19 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 19 kaçak göçmen yakalandı. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan arandığı belirlenen T.A. da gözaltına alındı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, T.A. işlemlerinin ardından tutuklandı.