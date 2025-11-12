Tekirdağ'da 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 5 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa Otoyolu İstanbul-Edirne istikametinde uygulama yaptıkları sırada iki otomobil ile bir minibüsü durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 19 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen F.D, E.S, T.S, K.N. ve O.K. yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.