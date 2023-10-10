Tekirdağ'da 19 Bin Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da yapılan operasyonda 3 şüphelinin üzerinde, adreslerinde ve kullandıkları araçta toplamda 19 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Olay sonucunda 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da yakalanan 3 şüphelinin üzerinde, adreslerinde ve kullandıkları araçta 19 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Olayda 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde sayılı araç ve G.D., K.K ve S.A isimli şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 934 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 600 TL ele geçirildi.

G.D K.K ve S.D isimli şahısların tespit edilen adreslerinde de yapılan aramada; 18 bin 412 adet sentetik ecza hap, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçildi. Olayda yakalanan 3 şahıs tutuklandı. - TEKİRDAĞ