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Tekirdağ'da 19 Bin 346 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da polis operasyonunda toplam 19 bin 346 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu haplar ve para ele geçirildi.