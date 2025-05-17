Tekirdağ'da 19 Bin 320 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, otomobillerinde 19 bin 320 uyuşturucu içerikli hap bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı. Olay, Ergene Avrupa Otoyolu Saray gişelerinde şüpheli aracın durdurulması sonucu gerçekleşti.
Tekirdağ'da otomobillerinde 19 bin 320 uyuşturucu içerikli hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında, Ergene Avrupa Otoyolu Saray gişelerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 19 bin 320 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Otomobilde bulunan E.Ç. ve Ş.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel