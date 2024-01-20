Tekirdağ'da 180 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda 180 litre sahte içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine evde arama yaptı ve büyük miktarda sahte içki bulundu. Şüpheliler ise jandarmadaki işlemlerin devam etmektedir.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 180 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde ikamet eden M.B. ve H.E'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 180 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.