Tekirdağ'da 177 Tesise 50 Milyon Lira Cezası

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 177 tesise 50 milyon 539 bin lira idari para cezası uygulandı.

TEKİRDAĞ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 177 tesise 50 milyon 539 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 1328 denetimde bulundu. Denetimlerde, suyu, havayı, çevreyi, toprağı kirletip, çevreye ağır koku yayıp, çevre kanununa aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen 177 tesise toplam 50 milyon 539 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucundan 37 tesis için de faaliyetlerini durdurma kararı alındı.

'BU HAVAYI SOLUYORUZ'

Trakya'da kirliliğiyle gündemde bulunan Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar çevreye ağır koku yaymaya devam ediyor.Mahalleli, yaz ve kış aylarında derenin hep kirli aktığını belirterek, önlem alınmasını istedi. Mahallede yaşayan Gülbahar Öziş, "Aslında çok söylenecek şey var ama derenin simsiyah aktığını görüyorsunuz. Burada yaşayan sakinler olarak önce bakanlığa denetimler için teşekkür ediyoruz. Denetimlerin daha da çok sıklaştırılması bizim için çok iyi bir şey. Aslında buranın temizlenmesi için hiçbir şey yapmayanları konuşmak lazım. Derenin nasıl aktığını görüyorsunuz, biz bunu yaşıyoruz. Çamaşırları bahçeye asmıyoruz artık, içeriye peteklerin ve yatakların üzerine serip orada kurutuyoruz. Neden beyaz çamaşırımız derenin rengini alabiliyor yıkandığı bile belli olmuyor. Sadece denetimler yapılabiliyor, biz burada nefes alıyoruz, bu havayı soluyoruz" diye konuştu. (DHA)