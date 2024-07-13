Tekirdağ'da 174 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bir evde 174 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Saray ilçesinde belirledikleri bir evde arama yaptı.

Aramada, 174 litre sahte içki ve damıtma işleminde kullanılan 3 düzenek ele geçirildi.

Ev sahibi M.M. gözaltına alındı.