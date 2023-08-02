Tekirdağ'da 17 yaşındaki genç, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza geçirdi

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki bir genç ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.