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Tekirdağ'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu. Minibüsteki 17 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu.

Minibüsteki 17 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Afganistan Tekirdağ Güncel Haberler

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