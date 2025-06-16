Tekirdağ'da 16 Yıl Önceki Cinayet Davasında İki Tutuklama

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Tekirdağ'da 2009 yılında ölü bulunan Necip Kısa'nın cinayetiyle ilgili olarak 16 yıl sonra iki şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Kısa'nın ölümüne neden olan olayda, zanlıların ifadeleri ve teknik takip sonucu cinayetin detayları açığa çıkarıldı.

Tekirdağ'da bir kişinin 16 yıl önce öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa ilçesi Karahisarlı Mahallesi'nde 2009 yılında insana ait vücut bütünlüğü bozulmuş kemik parçalarının bulunması olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kemiklerin Necip Kısa'ya ait olduğu ve ölümün kafatasına alınan darbeler sonucu meydana geldiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen teknik takip, inceleme, araştırmalar ve tanık ifadeleri neticesinde İ.B'nin 2009 yılında Necip Kısa ile birlikte koyun almak bahanesiyle hareket ettiği, sonrasında Necip Kısa'yı öldürerek cesedini kırsal alana attığı ve O.G'nin bu suça şahit olduğu tespit edildi.

Ordu'nun Fatsa ve Kumru ilçelerinde olduğu belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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