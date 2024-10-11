Tekirdağ'da 155 Litre Sahte İçki Ele Ge geçti
Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki yapımı ve satışına yönelik olarak 155 litre sahte içki ile birlikte birçok kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da polis ekiplerince 155 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, belirlenen 8 adrese operasyon düzenledi.
Aramada, 155 litre sahte içki, 20 aroma kiti, 4 litre etil alkol ile kaçak 103 saat, 129 parfüm ve 4 tıraş makinesi ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.