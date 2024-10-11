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Tekirdağ'da 155 Litre Sahte İçki Ele Ge geçti

Tekirdağ'da 155 Litre Sahte İçki Ele Ge geçti
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Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki yapımı ve satışına yönelik olarak 155 litre sahte içki ile birlikte birçok kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince 155 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, belirlenen 8 adrese operasyon düzenledi.

Aramada, 155 litre sahte içki, 20 aroma kiti, 4 litre etil alkol ile kaçak 103 saat, 129 parfüm ve 4 tıraş makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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