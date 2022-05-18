TEKİRDAĞ'DA İÇKİ VE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU - Haberler

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonlarda sahte içki ile gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, el genelinde sahte içki ve tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 81 bin 200 boş makaron, 94 bin 760 dolu makaron, 95 kilogram tütün, 928 paket gümrük kaçağı sigara, 12 kilogram nargile tütünü, 4 sigara sarma makinesi, 243

TAPDK bandrolü, 43 litre el yapımı içki, 101 şişe bandrolsüz sahte içki, 8 litre etil alkol, 16 alkollü içki yapımında kullanılan esans, aroma ele geçirildi. Polis, 13 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel