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Tekirdağ'da 150 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.