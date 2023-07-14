Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehitler İçin Mevlit Okundu

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu. Tekirdağ Orta Cami'de gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Programa Tekirdağ Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü ve vatandaşlar katıldı. Mevlidin ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.