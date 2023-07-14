Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehitler İçin Mevlit Okundu
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Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu. Tekirdağ Orta Cami'de gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Programa Tekirdağ Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü ve vatandaşlar katıldı. Mevlidin ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.
Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu.
Tekirdağ Orta Cami'de şehitler için gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.
Ardından, İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından dua edildi.
Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Mevlidin ardından Süleymanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.