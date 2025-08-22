Tekirdağ'da 15 Leylek Elektrik Akımına Kapılarak Öldü
Çorlu ilçesinde bulunan 15 leylek, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde elektrik akımına kapılıp ölen 15 leylek bulundu.Çorlu'nun Hatip ile Sarılar Mahallesi arasındaki kara yolunda vatandaşlar, leylek ölüleri görünce durumu yetkililere bildirdi. Çorlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gittikleri bölgede elektrik hatlarının altında 15 ölü leylek buldu. Yapılan incelemede leyleklerin elektrik akımına kapılıp öldüğü belirlendi.
Haber- Kamera Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel