Tekirdağ'da 15 Leylek Elektrik Akımına Kapılarak Öldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu ilçesinde bulunan 15 leylek, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde elektrik akımına kapılıp ölen 15 leylek bulundu.Çorlu'nun Hatip ile Sarılar Mahallesi arasındaki kara yolunda vatandaşlar, leylek ölüleri görünce durumu yetkililere bildirdi. Çorlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gittikleri bölgede elektrik hatlarının altında 15 ölü leylek buldu. Yapılan incelemede leyleklerin elektrik akımına kapılıp öldüğü belirlendi.

Haber- Kamera Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Metin Şentürk'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti

11 aylık savaşın sonu acı bitti! Usta ismi yıkan haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl bir nefret! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet

Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.