Tekirdağ'da 15 Leylek Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Çorlu ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan 15 leylek elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde elektrik akımına kapılıp ölen 15 leylek bulundu.

Çorlu'nun Hatip ile Sarılar Mahallesi arasındaki kara yolunda vatandaşlar, leylek ölüleri görünce durumu yetkililere bildirdi. Çorlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gittikleri bölgede elektrik hatlarının altında 15 ölü leylek buldu. Yapılan incelemede leyleklerin elektrik akımına kapılıp öldüğü belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
