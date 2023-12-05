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Tekirdağ'da 147 uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

5 Aralık 2023 16:25 Son Güncelleme: 16:26 Abone Ol

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 147 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.