Tekirdağ'da 147 uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 147 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 147 uyuşturucu hap ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçtaki O.A, T.E, M.K. ve M.D.G'nin üstünde 147 uyuşturucu hap buldu.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.D.G. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.