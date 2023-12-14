Tekirdağ'da 143 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonda 143 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 143 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede 2 şüphelinin kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda ekipler, 2 ev, bir işyeri ve bir otomobilde arama yaptı.

Aramalarda 143 şişe gümrük kaçağı içki, bir ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız havalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.