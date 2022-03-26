Tekirdağ'da 14 suçtan aranan kişi yakalandı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 14 suçtan aranan kişi yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 14 suçtan aranan kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Velimeşe Mahallesi'nde şüpheli S.T'yi durdurdu.
İncelemede, S.T'nin 14 suçtan aranması olduğu tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Mesut Karaduman - Güncel