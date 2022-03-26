Tekirdağ'da 14 suçtan aranan kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da 14 suçtan aranan kişi yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da 14 suçtan aranan kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 14 suçtan aranan kişi yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 14 suçtan aranan kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Velimeşe Mahallesi'nde şüpheli S.T'yi durdurdu.

İncelemede, S.T'nin 14 suçtan aranması olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ, Jandarma, Hisarcık, Ergene, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title