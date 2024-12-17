Tekirdağ'da 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şahıs Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, düzensiz göçü önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ergene ilçesindeki denetimde 14 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel