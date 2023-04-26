Tekirdağ'da 14 bin 867 depremzede ağırlanıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden sonra yaşadıkları bölgelerden tahliye edilen afetzedelerden 14 bin 867'si Tekirdağ'da konuk ediliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden sonra yaşadıkları bölgelerden tahliye edilen afetzedelerden 14 bin 867'si Tekirdağ'da konuk ediliyor.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremzedelerin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, depremzedelere kucak açan kent sakinlerine teşekkür etti.

Deprem bölgesinde 64 ekibin ve 650 personelin görev yaptığını aktaran Peker, şunları kaydetti:

"Kente 14 bin 867 depremzede geldi. Gelenler çoğunlukla yakınlarının, arkadaşlarının ya da akrabalarının yanında kalıyorlar. Diğer vatandaşlarımız ise kamu misafirhanelerinde ya da Büyükşehir Belediyemizin sağladığı otellerde kalıyor. Bölgede ÇİSAD, Malatya Doğanşehir'de 73 çadırdan oluşan 450 kişilik çadırkent kurdu. Yine ASYAPORT'un Hatay'a gönderdiği gemide, 800 kişi konaklıyor, 2 bin 400 kişiye yemek çıkartılıyor."