Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tekirdağ'da 138 bin 710 makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da 138 bin 710 makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Çorlu ilçesinde bazı iş yeri ve depolarda yapılan aramada 138 bin 710 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çorlu ilçesinde bazı iş yeri ve depolarda yapılan aramada 138 bin 710 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün imal ve satışı yaptığı değerlendirilen 8 işyeri, 1 araç ve 3 depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 130 bin 310 içi tütün ile doldurulmuş makaron, 8 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 10 elektronik sigara, 300 gram bandrolsüz cep tütünü, 6 kilogram bandrolsüz paketli tütün, 11 kilogram açık kıyılmış tütün, 67 elektronik sigara likiti, bin 618 kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title