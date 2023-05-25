Tekirdağ'da 138 bin 710 makaron ele geçirildi

Çorlu ilçesinde bazı iş yeri ve depolarda yapılan aramada 138 bin 710 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çorlu ilçesinde bazı iş yeri ve depolarda yapılan aramada 138 bin 710 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün imal ve satışı yaptığı değerlendirilen 8 işyeri, 1 araç ve 3 depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 130 bin 310 içi tütün ile doldurulmuş makaron, 8 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 10 elektronik sigara, 300 gram bandrolsüz cep tütünü, 6 kilogram bandrolsüz paketli tütün, 11 kilogram açık kıyılmış tütün, 67 elektronik sigara likiti, bin 618 kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 kişi hakkında adli işlem uygulandı.