Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 136 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 136 zanlı yakalandı. Yakalanan şahısların 39'u cezaevine gönderildi.
Yakalananlardan 39'u haklarında bulunan hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel